Ferrari, un premio fino a 13.500 euro ai dipendenti

Lo stabilimento Ferrari a Maranello

Maranello (Modena), 2 febbraio 2023 – Un premio che arriverà fino a 13.500 euro. E’ quanto la Ferrari darà ai suoi 5.000 dipendenti per il 2022. S tratta di un premio di competitività, in aumento del 12,5% rispetto all'anno scorso quando era stato di 12.000 euro. Lo ha reso noto l'amministratore delegato Benedetto Vigna, presentando i conti 2022 della Casa di Maranello.

“Sono molto contento, è un riconoscimento a tutto quello che fanno tutti i giorni", ha commentato. Il premio è parametrato sui risultati aziendali e sulle presenze.

L'amministrazione delegato ha anche parlato di Purosangue, la prima vettura 4 porte e 4 posti di Ferrari, presentata quest’anno: "L'acquisizione degli ordini di Purosangue è stata straordinariamente alta, ben oltre le nostre aspettative”.

Vigna ha poi spiegato che la Ferrari non ha intenzione di cambiare la catena di fornitori perché "non ci sono grossi impatti”. Nessun impatto neppure dalle chiusure in Cina dovute al prolungato lockdown.