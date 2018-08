Sassuolo, 26 agosto 2018 - Cerca risposte, il Sassuolo, in quel di Cagliari. Perchè il gran ballo degli ex – ce ne sono una mezza dozzina, da Matri a Pavoletti, fino a Farias e Giovanni Rossi, tra campo, panchine, staff tecnici e dirigenziali – di scena questa sera alla Sardegna Arena mette di fronte la squadra che più di tutti ha stupito all’esordio (il Sassuolo che ha battuto l’Inter) e quella che ha deluso di più. Ovvero il Cagliari che si è arreso all’Empoli in coda ad un 2-0 che impone riscatto immediato, di fronte al proprio pubblico. La settimana neroverde («perfetta», ha detto De Zerbi riassumendola) spinge invece sull’isola un gruppo caricato a pallettoni dall’esordio che non ti aspetti, ed anche per questo la partita di stasera è già una sorta di prova di maturità per un Sassuolo chiamato al compito più difficile. Ovvero confermarsi, schivando rischi di appagamento sempre in agguato dopo un’impresa e soprattutto attingendo a motivazioni che non dovranno essere inferiori a quelle che hanno sorretto i neroverdi una settimana fa contro l’Inter.

Qui Cagliari. Turnover forzato in casa rossoblu rispetto alla prima uscita. Maran perde, in difesa, sia Pisacane che Ceppitelli e far debuttare al centro accanto a Romagna, l’estone Klavan, uno dei tanti neoacquisti voluti questa estate dalla dirigenza rossoblu per rinforzare l’organico. Possibili spiragli anche per un altro nuovo acquisto, ovvero Srna, mentre le certezze di Rolando Maran poggiano soprattutto sulla fase offensiva: Ionita trequartista alle spalle degli ex Farias e Pavoletti. Per Sau possibili minuti a gara in corso.

Qui Sassuolo. Out Peluso e Djuricic, ci sono Marlon e Lemos tra i convocati, ma è probabile che vadano entrambi in panchina. Difficile, infatti, al netto di un turnover minimo, possibile e fisiologico, De Zerbi cambi più di un paio di pedine rispetto all’undici che ha vinto (e convinto) contro l’Inter. In rampa di lancio, in questa prospettiva, ci sarebbero Sensi per la mediana (a fargli posto forse Bourabia) e Boga per l’attacco (nel caso, il francese estromette Di Francesco) ma i dubbi della vigilia finirebbero qui, anche se il tecnico neroverde ha fatto capire che li coltiverà fino all’ultimo. Non senza lasciare intendere da una parte di dover ancora esperire le ultime valutazioni, dall’altra di avere comunque organico sufficientemente robusto a garantire efficacia ad eventuali rotazioni imposte da un avvio di stagione nel corso del quale i carichi di lavoro sono ancora ancira ragguardevoli.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno, Lykogiannis, Romagna, Klavan, Faragò, Barella, Cigarini, Castro, Pavoletti, Ionita, Farias. All. Maran

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio, Sensi, Magnanelli, Duncan, Berardi, Boateng, Di Francesco. All. De Zerbi

Tutti i risultati e la classifica della serie A.

Segui la partita in tempo reale cliccando qui.