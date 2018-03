Udine, 17 marzo 2018 - Il Sassuolo è impegnato nella difficile trasferta di Udine nella 29esima giornata del campionato di serie A.

I neroverdi di Iachini sono schierati con il modulo 3-5-2 con Politano e Babacar in attacco, mentre i bianconeri di Oddo seguono il modulo 3-5-1-1 con davanti De Paul e Maxi Lopez. Si gioca oggi alle ore 18 allo stadio Friuli con l’arbitro Abisso di Palermo.

L’Udinese ha 33 punti in classifica, il Sassuolo 24. Mister Giuseppe Iachini predica spirito e personalità da mettere in campo: “Loro hanno fatto molto bene e soprattutto fra le mura di casa, noi dobbiamo migliorare in attacco. Ora ci aspetta un mini torneo di 1 1gare dove dobbiamo fare più punti delle altre squadre“.

Segui la diretta della partita in tempo reale cliccando qui.

