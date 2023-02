Chiara e Matteo da record Sono i più veloci di Modena

Grande soddisfazione per l’edizione 35 de ’La Ragazza e il Ragazzo più veloci di Modena’, iniziativa della Fratellanza in due giornate rivolta agli studenti delle medie e superiori che si contendono il primato sui 60 metri indoor. Il primo giorno ha incoronato gli studenti delle medie inferiori, anni 2009 e 2010. Bravi tutti i 375 atleti, ma vediamo chi si può fregiare dei titoli per ogni anno; e bravissimo Gianni ’baffo’ Malaguti che di questa appassionante iniziativa promozionale è il padre. Finale 2010: si è imposta Emma Rambaldi con 8"53; la seguono Olivia de Maria ed Anna Ferri; tutte e tre sono della scuola Lanfranco. In campo maschile dopo una gara estremamente combattuta la spunta Alex Magri (S.Giuseppe) con 7"98 davanti ad Antonio Esposito e Kevin Ferney Andreotti (Cavour). Finale 2009: si aggiudica il titolo Osaivibie Imade. La studentessa delle Cavour ha realizzato lo stesso crono della Rambaldi (8"53) battendo in finale Greta Maini (Calvino) e Matilde Scalise (S.Giuseppe). Fra i ragazzi Filippo Malaguti batte tutti fermando il cronometro sul tempo di 7"89, sia in batteria che in finale. Il portacolori delle Cavour è stato l’unico del 2009 a scendere sotto il muro degli 8 secondi precedendo Filippo Grenzi (Lanfranco) e Leslie Odenore (Calvino).

Giovedì è stato il turno dei 208 studenti delle superiori, anni 2007 e 2008, che hanno portato a 583 il numero dei partecipanti. Finale 2008: Rita Manfredini (Wiligelmo) ha chiuso in 7 secondi 89 davanti a Chiara Romano (Selmi) ed Angelica Balboni (Wiligelmo). Al maschile più forte di tutti ha corso Andrea Sighinolfi (Ferraris), figlio di Giancarla Marinelli, primatista della manifestazione quando c’era il cronometraggio manuale e poi atleta azzurra anche alle Olimpiadi. Andrea ha fermato il cronometro sul tempo di 7"56 precedendo Pietro Guaraldi (Corni) e Nicolò Metani (Fermi). La finale 2007 ha infine incoronato i vincitori assoluti, Chiara Cappi e Matteo Cocconi, a cui spetta perciò il titolo di ragazza e ragazzo più veloci di Modena. Chiara in particolare è stata la grande protagonista di giornata perché in finale ha stabilito il nuovo primato femminile con 7"78 davanti a Sofia Brighi e Sofia Zaccanti (Wiligelmo). Nell gara maschile ha vinto Matteo Cocconi (Corni) con 7"47 seguito da Andrea Zanasi (Fermi) e Davide Pagliani (Muratori). Fra gli istituti scolastici la vittoria è andata a Lanfranco e Cavour per le medie inferiori, Selmi e Corni per le superiori.

Giuliano Macchitelli