Modena Volley: Arriva Tizi Oualou, Risolto il Contratto con Luciano De Cecco

Il giorno del cambio palleggiatore é arrivato. Modena Volley ha aspettato di essere certa di strappare ai polacchi del Czestochowa il giovane francese Tizi Oualou e poi ha dato l’annuncio ieri di un accordo già firmato da qualche giorno, quello del taglio del contratto con Luciano De Cecco. Uno scarno comunicato ne ha dato l’ufficialità ieri: "La società Modena Volley comunica che il contratto con il giocatore Luciano De Cecco è stato risolto in modo consensuale nella giornata di oggi. A Luciano vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera". Si chiude così, con un affetto mai sbocciato tra l’argentino, la piazza ma anche tutto il contorno, una storia controversa, iniziata la scorsa estate, quando Modena aveva in mano Cachopa (dopo aver rinunciato a Boninfante) ma con un blitz improvviso era poi arrivato De Cecco con un oneroso contratto biennale. Di fatto é dal momento del suo arrivo che la Valsa Group ha cercato di tagliarlo, ma il contatto avviato col Fenerbahce per un trasferimento sul quale il regista era d’accordo non aveva trovato a suo tempo l’avallo dell’alta dirigenza gialloblù. Da qui il tira e molla sulla rescissione, pagata da Modena un prezzo alto. Come si diceva, la società ha atteso di essere sicura di avere in mano Tizi Oualou, il promettente francese classe 2005 lo scorso anno a Lilla e già annunciato da Czestochowa. Un’operazione che, secondo le indiscrezioni di Volleyball.it, costerà altri 170mila euro alla società di viale dello Sport tra ingaggio dell’atleta e conguaglio alla società polacca. L’alzatore transalpino, ben conosciuto da Roberto Ciamarra che lo allena in Nazionale, rappresenta una grossa novità anche in termini di gioco: da una struttura consolidata la Valsa Group dovrà trovare nuovi equilibri e nuove intese, consapevole però di dover lavorare sulla lunga distanza e non sulla breve.

Modena così ringiovanisce la rosa e punta su un palleggiatore di grandi prospettive, con una mentalità che pare cambiata rispetto a quella che ha portato a non far valere l’opzione su Boninfante. Dall’altra parte la storia con De Cecco era finita da tempo, Modena non lo voleva più e il giocatore ha dovuto accettare la realtà delle cose. Un po’ quello che, a parti invertite, dovrà fare la stessa Modena con Giovanni Sanguinetti, che rimane l’ultima spina nel fianco del mercato: il giocatore però é stato chiaro e sembra irremovibile, vuole andare. In quali condizioni Modena lo farebbe rimanere? Il mercato, anche oggi, non manca, con Milano ma anche altre formazioni che rimangono alla finestra per capire cosa succede.

Alessandro Trebbi