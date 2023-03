Green Star piazza una coppia al comando, Pecorari ritrovata

Aria nuova nel diciottesimo week end del Top Volley, anche se nelle classifiche le novità bisogna cercarle con il ’lanternino’, visto che i ’big’ o riposavano, come il leader Francesco Venuta, o sono rimasti solo al loro standard.

Coppia. La vera novità stagionale, è che in cima alla classifica di giornata, si siano due giocatori della stessa squadra, con un terzo che si piazza al settimo posto assoluto: parliamo di Luca Baraldi e Federico Panzani del rullo compressore Taccini Green Star, che dopo quindici vittorie da tre punti su quindici gare, ha vinto al tie break contro la seconda della classe Holacheck Maritain Modena, ma ha mandato i propri giocatori in cima alle graduatorie di giornata, con Baraldi primo con 28 punti, Panzani secondo con 26, e Luca Sighinolfi settimo con 22. Per Baraldi si tratta del primo successo di tappa, dopo il secondo posto di due settimane fa, per Panzani una conferma dopo i 25 punti del turno precedente: Sighinolfi invece, con i 22 punti di sabato sfonda quota 1.000 in carriera.

Donne. Ovviamente anche Giorgio Spaggiari della Holacheck festeggia un buon terzo posto con 25 punti, in coabitazione però con due ragazze alla ribalta, Rachele Natali della CAI Stadium Mirandola, 90 punti per lei in febbraio, e la ritrovata Greta Pecorari della Tieffe S.Damaso, per la prima volta in stagione sopra quota 20 punti, anche se questo non è bastato per invertire il trend delle ragazze di Andreoli: da segnalare anche i 24 punti della 17enne Sofia Perfetto della Moma Anderlini, ed i 20 punti di Jessica Panza dell’inarrestabile Mondial Texcart Carpi, anche lei, abituata a ben altri punteggi, per la prima volta in stagione sopra la fatidica quota.

Classifiche. Come detto però cambia poco nelle classifiche, con Francesco Venuta che riposa con la sua Artiglio Marking Product, che resta saldamente in testa alla generale con 21,4 punti di media7Partita, tre decimi in più di Luca Bigarelli della Kerakoll: Valerio Tiri della Univolley Carpi di serie D agguanta al terzo posto Francesca Vaccari del Castelvetro, con Zampaligre del Tecnoarmet Soliera 150 che rimane quinto, con Rachele Natali che sale all’ottavo posto, a quattro decimi dalla Top Five. Nella Classifica a Punti Bigarelli domina dall’altro dei suoi 359, ma Francesca Vaccari insidia la seconda piazza di Venuta, con Tiri che a sua volta supera di un punto quota 300, ma raggiunge in testa Francesco Venuta nella classifica relativa alle sole gare del 2023, che a fine anno sfocerà nel Superbomber dell’anno, che al momento li vede in testa con 23 punti di mediapartita, mezzo punto in più di Bigarelli.

Riccardo Cavazzoni