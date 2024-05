La Roma fresca di Scudetto vinto tre giorni fa. Oggi pomeriggio alle 15 ospite al Ricci

Fresca di scudetto conquistato giusto tre giorni fa, la Roma Femminile fa visita, al Ricci, alle neroverdi di Gianpiero Piovani, reduci dalla rimonta-miracolo (da 4-1 a 4-4) messa a segno contro la Fiorentina. Per le neroverdi si tratta, oltre che di cercare un risultato di prestigio – la Roma ha perso sono una gara in stagione, ha il miglior attacco e la miglior difesa del torneo – di cercare di consolidare il suo quarto posto, insidiato dall’Inter. "Sarà una partita importante per la crescita della squadra. La gara contro la Fiorentina – ha detto Piovani alla vigilia - è stata molto dispendiosa a livello fisico e mentale: dovremo essere brave soprattutto a recuperare le energie necessarie per affrontare un avversario di altissimo livello come la Roma. Conto anche di ritrovare il calore che nelle partite casalinghe i nostri tifosi non ci fanno mai mancare". In campo alle 15, diretta in co-esclusiva su DAZN e Rai Sport.