"Vogliamo i tre punti, poi in campo vedremo"

"Sarebbe bello chiudere la questione salvezza vincendo il derby con il Modena, ma non dico niente perché siamo una squadra strana anzi…Siamo una squadra folle". Basterebbe forse questa frase di Alessandro Nesta per sintetizzare il senso della partita di oggi. "Loro hanno fatto un percorso diverso dal nostro – aggiunge Nesta a proposito del Modena – prima erano in alto e poi si sono ritrovati in basso, quindi probabilmente vorranno provare a giocarsela a viso aperto. Sono anche reduci da una vittoria e saranno carichi, noi come vi ho detto scenderemo in campo per vincere, poi è chiaro che in certe situazioni ci sarà anche da fare una lettura della gara e vedere quello che si può prendere".