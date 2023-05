La Primavera col Milan Piovani vuole finire bene

Primavera e Femminile in campo, oggi. La squadra di Bigica, già certa di disputare i playoff scudetto (che tra l’altro si giocano tra il Ricci e il Mapei Stadium) affronta il Milan con l’obiettivo di migliorare la sua posizione in classifica e garantirsi i vantaggi assicurati alle meglio piazzate. I neroverdi oggi sono quinti, una vittoria potrebbe valere loro il quarto posto mentre uno stop li metterebbe nel mirino della Roma, che segue la squadra di Bigica un punto sotto. Si va in campo alle 13 – diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre – al centro sportivo Vismara di Milano. Cominciano invece mezz’ora prima (12,30) le ragazze del Sassuolo Femminile, che chiudono la stagione al Ricci contro il Como Femminile. La squadra di Piovani ha dominato la poule retrocessione ed ha archiviato da tempo il discorso-salvezza.