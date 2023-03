Pioggia di medaglie per Armonia Art Academy

Pioggia di medaglie per l’Armonia Art Academy, la scuola di danza aerea sassolese fondata da Annalisa Ghiddi, protagonista del Campionato della Regione Veneto Csen di sport aerei con 16 atlete sul podio. Decisive l’eccellente preparazione atletica delle atlete e le efficaci coreografie ideate da Silvia Fontana, Giorgia Cavazzoni e Alice Ghiddi. Medaglia d’oro ad Anna Marzullo (amaca, under 10), Sofia Arena (tessuti, u14), Greta Bassi ed Emma Marzani (cerchio, u17), Rebecca Rivoli (cerchio, u18), Emilia Cappelli (tessuti, u18), Marika Donadelli (tessuti, u30), Giada Cricca (attrezzi misti, u30), Giulia Giugni e Ludovica Calendi (attrezzi misti, senior) e Lidia Geti (cerchio, u40). Argento per Maddalena Fioroni (attrezzi misti, u14) e bronzo per le sorelle Emma e Sofia Grubizza (cerchio, u17), Alice Brunetti (attrezzi misti, u14) e Giorgia Graziano (tessuti, u18). Dopo questo exploit, le sassolesi marciano adesso sui campionati nazionali in programma a maggio ad Ancona.