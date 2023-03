Sassuolo e Cus timbrano i playoff

Missione playoff centrata in Serie C1 per il Sassuolo, che passa 13-4 sul campo del Santa Sofia già retrocesso e con una giornata di anticipo timbra gli spareggi: il 3-0 iniziale firmato Quaye, Bellucci e Antonietti indirizza la gara, che va al riposo sull’8-4 grazie ad Antonietti (2), Gazzadi (2) e Candeloro. Nella ripresa arriva il parziale di 5-0 per la truppa di Aguzzoli firmato da Antonietti (doppietta che lo porta a 5), Bellucci, Naimo e Quaye. I neroverdi sono anche già certi del 4° posto, perché a -3 da Forlì e Faenza anche in un arrivo pari a tre con le due rivali la squadra neroverde è ultima nella classifica avulsa.

Niente da fare per il Montale, sconfitto 4-1 proprio a Faenza (rete di Roggiani). In Serie C2 nell’ultima di regular season festeggia il Cus MoRe e piange il Nonantola. I ’cussini’ pareggiano 2-2 con l’Eclisse (reti di Meschini e Galletta) e prendono il punto che serviva per i playoff anche se scivolano dal 4° al 5° posto e se la vedranno col Mader Bologna secondo in semifinale. Il Nonantola viene travolto 8-0 proprio dalla Mader e chiude ultimo pari al Bondanello (piegato 11-1 a Crevalcore), ma dietro ai mantovani negli scontri diretti: per evitare la D ci sarà il playout coi bolognesi del Sassoleone, ultimi nel girone ’B’ con un punto in 15 gare.

d.s.