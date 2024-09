Veglia anti aborto davanti al Policlinico di Modena, il sindaco condanna

Modena, 26 settembre 2024 – La ' veglia per la vita' che si tiene davanti al Policlinico "è un'iniziativa antiabortista che nulla ha a che fare con l'aiuto e il sostegno alle donne.

In questi giorni associazioni e realtà di donne della nostra città mi hanno messo a conoscenza di questo fatto della cui esistenza ho letto anche sulla stampa".

Così il sindaco Massimo Mezzetti, sul presidio spuntato nel principale ospedale della città. "Come sindaco - continua- non può lasciarmi indifferente che ci si raduni per condizionare, con subdola violenza, l'esercizio di un diritto stabilito da una legge dello Stato che a sua volta fu una conquista nata da una grande mobilitazione dal basso in tutto il paese, soprattutto delle donne e del movimento femminista e delle donne".

Continua il primo cittadino nel suo messaggio: "Io rispetto le idee di tutti, ma quando una parte di queste vuole prevaricare e limitare le altre bisogna prendere posizione. Io sono fermamente convinto che la libertà di scelta vada garantita in ogni sede, a maggior ragione negli ospedali dove l'interruzione volontaria di gravidanza viene praticata e le donne, in un momento così intimo e delicato, hanno bisogno di rimanere tranquille. Incontrerò presto la rete Pro-Choice - annuncia comunque Mezzetti - che mi ha posto questa e altre questioni".

Conclude il sindaco: "Dobbiamo essere tutte e tutti consapevoli che i diritti non sono mai acquisiti per sempre e vanno difesi con tenacia unendo le forze sociali e quelle politiche della nostra società".