Padova Tango Festival 2023, 8 giorni di ballo e cultura: il programma

Padova, 16 giugno 2023 – Ai blocchi di partenza il ‘Padova Tango Festival’, la 23esima edizione della rassegna dedicata al tango argentino che ogni anno attira pubblico dall’Italia e dall’estero. Una settimana di lezioni, eventi culturali e milonghe nelle piazze e nei cortili cittadini, per una maratona itinerante tutta da ballare. A partire da sabato 17 e fino a domenica 25 giugno, andrà in scena un fitto programma nei luoghi più suggestivi di Padova. Ecco cosa succederà nei prossimi giorni: gli eventi speciali da segnare in agenda e il programma completo.

Il tema 2023: ‘Viaggiatori nel tango’

Il filo conduttore di quest’anno del Padova Tango Festival sarà il tema ‘Viaggiatori nel tango’, un’edizione dedicata al popolo nomade del tango: pronto a prendere un treno o un aereo per viaggiare ovunque si balli, alla ricerca di nuove suggestioni, ma anche una proposta di viaggio nel mondo del ‘2X4’ (chiamato così per la metrica dei tempi tangueri) fatto di musica, danza, arte e spettacolo. Tutte le serate in piazza sono a ingresso libero. Per informazioni: 347 0848852 – [email protected]

La formula: un festival itinerante

La formula ricalca quella delle precedenti edizioni: si tratta di un festival itinerante, dove le varie iniziative in programma faranno tappa nei luoghi più caratteristici della città, coniugando gli eventi più tradizionali della manifestazione all'attenzione verso artisti emergenti, così come alle nuove tendenze. Dopo il tutto esaurito del primo appuntamento fuori festival – l'anteprima che giovedì scorso ha portato il mondo del tango al Pride Village, con una lezione di avvicinamento e il ballo – nel weekend la manifestazione entrerà nel vivo con un alternarsi di eventi dal 17 al 25 giugno.

L’inaugurazione: concerto al Palasport

Il primo appuntamento da segnarsi in agenda (e da non perdere) è il concerto della Tango Young Orchestra, l’evento di apertura del festival. Sabato 17 giugno al Palasport Ca’ Rasi (alle 21) si parte con musica di tango argentino dal vivo con l’orchestra diretta dal Maestro Fabrizio Mocata, frutto della collaborazione con Faitango, la federazione delle associazioni di tango argentino (ingresso libero).

Il programma completo

Ogni evento del Festival – organizzato dal Cochabamba 444 tango club, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova – sarà tramesso in diretta dalla ‘Web Radio Faitango’: clicca qui per seguire il festival ‘on air’. Ecco il programma completo: • Sabato 17 giugno ore 21.00 TYO IN CONCERTO Palasport Ca Rasi, via Ca' Rasi 2b Concerto della Tango Young Orchestra diretta dal M° Fabrizio Mocata • Domenica 18 giugno ore 19.30 APERITIVO LETTERARIO Casa Conti, vicolo dei Conti 14 Presentazione del libro “Tango y Sociedad” a cura di Patricio Lolli Partecipazione su prenotazione al 3288326312 • Lunedì 19 giugno ore 21.00 DEGUSTANGO Casa Conti, vicolo dei Conti 14 Ascolto guidato delle orchestre di tango e degustazione Evento in collaborazione con Tango Wine-Monsupello Partecipazione su prenotazione al 3288326312 • Martedì 20 giugno ore 21.00 MILONGA IN LUNGO Ballo a Porta Portello - Ingresso libero Evento in collaborazione con Fuori Tempo Tango Club • Mercoledì 21 giugno ore 20.00 MILONGA A PALAZZO Cortile di Palazzo Moroni Lezione per debuttanti e ballo - Ingresso libero fino ad esaurimento capienza • Giovedì 22 giugno ore 20.00 FIORI IN PRATO Prato della Valle Lezione e ballo - Ingresso libero • Venerdì 23 giugno ore 20.00 I FRUTTI DEL TANGO...LIVE! Piazza dei Frutti Lezione e serata di ballo con l’Orquesta Pichuco canta Ruben Peloni - Ingresso libero • Domenica 25 giugno ore 20.00 GRAN CHIUSURA AL PEDROCCHI Piazzetta Pedrocchi Lezione per debuttanti, ballo e show di Silvio Grand e Fernanda Ghi - Ingresso libero