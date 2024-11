Padova, truffa anziani per 300mila euro e fugge in treno: arrestato

Padova, 8 novembre 2024 – Un uomo di 46 anni originario di Napoli, accusato di aver truffato una coppia di anziani a Padova, è stato arrestato a Roma mentre cercava di tornare a Napoli. Il suo arresto è stato possibile grazie all'intervento congiunto della Squadra Mobile della Questura di Padova e del Compartimento Polfer del Lazio.

Il truffatore, insieme a un complice, aveva messo in atto il classico raggiro del ‘falso incidente a un familiare’. Il piano si è sviluppato in due fasi: la prima telefonata all'anziano per informarlo di un finto reato legato a una sua auto, convincendolo a recarsi subito dai Carabinieri; la seconda telefonata, diretta alla moglie, con la falsa notizia che il figlio fosse stato arrestato e che fosse urgente pagare una cauzione. La donna, rimasta sola in casa, ha quindi accettato di consegnare contanti e gioielli per un valore di 300.000 euro a un presunto incaricato del Tribunale.

Realizzato di essere stata truffata, la coppia ha immediatamente allertato la Questura di Padova. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla donna, gli agenti hanno potuto rintracciare il truffatore, che, dopo aver sottratto il bottino, si era allontanato con un treno diretto a Napoli. Attivata la Polfer, il malvivente, riconoscibile per il suo accento campano e per il suo abbigliamento, è stato fermato alla stazione di Roma Termini.

Il 46enne è stato arrestato e, nella mattinata di ieri, il giudice del tribunale di Roma ha convalidato l'arresto, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere. Oggi, presso la Questura di Padova, gli agenti restituiranno alla coppia i 300.000 euro in contante e i gioielli sottratti. Gli anziani padovani hanno già espresso il loro sincero ringraziamento alla polizia per l’efficace intervento.