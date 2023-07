Giacomo Ortolan trovato morto a Padova: Procura di Rovigo apre fascicolo contro ignoti

Padova, 5 luglio 2023 - La Procura della Repubblica di Rovigo ha aperto un procedimento contro ignoti per indagare su possibili responsabilità di terzi in merito al decesso di Giacomo Ortolan, 22 anni di Casale di Scodosia (Padova).

Il giovane è stato ritrovato senza vita lunedì 3 luglio all’interno della sua autovettura, una Kia Sportage di colore grigio, in via Guenizzo di Montagnana (Padova). A comunicarlo in una nota il Procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato. In data odierna, inoltre, è stato conferito l’incarico tecnico medico legale autoptico per accertare le cause della morte.

La scomparsa e la tragica scoperta del corpo

I fatti risalgono a domenica 2 luglio al pomeriggio, quando si sono perse le tracce e contatti con il giovane 22enne, allontanatosi da casa a bordo della sua auto, senza spiegare nulla. Il passare delle ore ha allarmato i suoi genitori, che visto l’impossibilità di contattarlo telefonicamente, hanno iniziato a telefonare agli amici e conoscenti del figlio per chiederne notizia, senza nessun riscontro concreto di dove fosse.

A questo punto sono iniziati i ripetuti appelli anche sui social da parte della famiglia e non solo. Le ricerche si sono concluse tragicamente nella giornata di lunedì 3 luglio. Il corpo di Giacomo Ortolan, infatti, è stato trovato da una persona che vive nella zona del Comune di Montagnana (Padova), il quale insospettito dell’auto ferma in aperta campagna, ha subito telefonato ai carabinieri.

Sul posto anche i sanitari del Suem118 che hanno accertato, purtroppo, il decesso del giovane 22enne. Grande il dolore dell’intera comunità di Casale di Scodosia (Padova). Al momento non è esclusa alcuna ipotesi sulla sua morte in merito alla quale stanno svolgendo indagini i carabinieri.

Sul suo corpo sembrerebbe non siano state trovate ferite che porterebbero all'ipotesi di una morte violenta, da capire se non si sia trattato anche di un malore improvviso. Aspetti che l’autopsia potrebbe chiarire in maniera più definita sulle reali cause della morte.