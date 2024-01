Incendio nel Padovano, un condominio in fiamme: due persone intossicate

Padova, 9 gennaio 2024 – Una grande paura per i residenti di una palazzina in via Pontevigodarzere a Padova. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 gennaio alle 18.45 circa, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per l’incendio divampato in un appartamento al secondo piano.

Il palazzo di Pontevigodarzere (Padova) dove è scoppiato l'incendio

Nel corso delle operazioni di spegnimento è stato necessaria l’evacuazione dello stabile, che è stato transennato per motivi di sicurezza. In loco il personale sanitario del Suem118, che hanno soccorso due persone che hanno respirato del fumo generato dalle fiamme nell’appartamento, mentre gli altri residenti non ha avuto conseguenze particolari.

Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco della centrale di Padova complessivamente con 13 operatori e 5 mezzi, coadiuvati dal funzionario di guardia. Sul posto anche la pattuglia della Polizia di Stat e la polizia locale. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono terminate a mezzanotte.

In corso gli accertamenti sulle cause dell’incendio da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Una prima ipotesi potrebbe essere quella del corto circuito. I residenti hanno poi potuto rientrare nelle proprie abitazioni, tranne l’appartamento incendiato.