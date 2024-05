Massacra di botte la compagna e picchia il figlio intervenuto per difenderla: arrestato 41enne di Saonara

Saonara (Padova), 5 maggio 2024 – Una lite domestica per futili motivi che dalle minacce e le offese degenera nella violenza contro la compagna e il figlio minore. E non è stata la prima volta. Una vicenda di abusi domestici emersa ieri sera a Saonara, dopo che la donna 32enne aggredita dal compagno 41enne ha trovato la forza di chiamare i carabinieri di Piove di Sacco che hanno arrestano l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La violenza domestica

Nell’ultima lite degenerata in aggressione in casa l'uomo ha colpito ripetutamente la donna al volto ed al corpo fino ad arrivare a prendere a schiaffi al viso e alla tempia anche il figlio minore, intervenuto per proteggere la mamma. L'uomo, un italiano di 41 anni già noto alle forze dell'ordine, anche di fronte ai carabinieri intervenuti dopo la chiamata della dona, non ha smesso di minacciare la compagna. La donna ha quindi confessato ai militari che quella lite e quella violenza non erano un episodio isolato, ma l'ennesimo di una lunga serie, mai denunciate prima. La mamma ed il figlio minore sono stati portati all'ospedale di Piove di Sacco. La donna, con contusioni multiple e trauma cranico è stata giudicata guaribile in 10 giorni, il figlio ha un trauma distrattivo contusivo al braccio destro guaribile in 8 giorni. Per l'uomo sono scattate le manette e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato portato in carcere a Padova.