Omicidio a Padova, anziana uccisa. Rintracciata la figlia

San Martino Valle Caudina (Padova), 27 dicembre 2022 – Giallo nel Padovano, trovata morta in casa. E' stata rintracciata dai Carabinieri la figlia della coppia di anziani rimasta vittima di un'aggressione nella loro casa di San Martino di Lupari, la donna colpita mortalmente con un'arma da taglio, il marito ferito gravemente.

La figlia, che viveva con loro, è stata individuata in provincia di Vicenza, in una località che aveva raggiunto in auto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti; si trova ora nella caserma dei Carabinieri.

La dinamica dell'omicidio non è ancora chiara. Si sta cercando di capire con quale arma sia stata uccisa l'anziana, 84enne, e se con la stessa arma sia stato ferito anche il marito, 89enne, attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova.

A scoprire il fatto l’altra figlia della coppia, che era passata per un saluto ai genitori.