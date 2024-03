Blitz di Ultima Generazione alla messa di Pasqua: fermati due ragazzi a Padova

Padova, 31 marzo 2024 – Blitz ambientalista durante la messa di Pasqua: due attivisti di Ultima Generazione interrompono la funzione per leggere un messaggio contro la guerra. È successo questa mattina nella chiesa della Madonna Incoronata di Padova. "Ho 17 anni e non ho un futuro", era la scritta mostrata da una minorenne prima di prendere la parola. Fermato dalla Digos un altro ragazzo che era con lei.

Cosa è successo: il racconto

“Fede, una 17enne aderente alla campagna di Ultima Generazione – si legge in una nota del movimento ambientalista – ha provato a prendere parola per rompere il silenzio assordante di fronte a guerre, povertà e il collasso del nostro eco-sistema provocando eventi sempre più estremi". Purtroppo "non ha fatto in tempo a chinarsi davanti ai fedeli prima che la polizia scattasse dentro la chiesa per portarla via”, raccontano dal movimento.

“Siamo in un Paese dove non si rispetta più la libertà di opinione e la manifestazione nonviolenta – è il commento degli attivisti – rimanere in silenzio davanti al crollo della nostra democrazia è un atto violento verso noi stessi".