Great Place to Work, la ditta padovana Ard Raccanello promossa dai propri operai: entra nella Top10 della classifica 2023

Padova, 26 ottobre 2023 - Per il secondo anno, Great Place to Work Italia ha pubblicato una classifica dedicata alle migliori organizzazioni attente al benessere dei propri operai. In questa graduatoria al nono posto troviamo anche una storica realtà imprenditoriale padovana, ovvero la Ard Raccanello. Un’azienda familiare leader nella produzione e commercializzazione di prodotti vernicianti per l’edilizia, che appreso di questo riconoscimento spiega: “E’ un bel traguardo, ma anche un serio punto di partenza per dare una forma sempre più definita e attuale alla nostra responsabilità sociale. Essere certificati significa per noi vedere riconosciuto un nostro principio, l’importanza delle persone coinvolte nella propria realtà aziendale. La nostra azienda è stata riconosciuta Great Place to Work ovvero un luogo in cui, insomma, si lavora bene”.

Ard è un’azienda con oltre 80 anni di storia

A spiegare la filosofia aziendale di Ard Raccanello sono gli amministratori delegati Ilaria Raccanello e Luigi Gorza: “In Ard ci sono tre valori che ci contraddistinguono e sono: rispetto, persistenza e dinamicità. In un mondo dominato dalla tecnologia noi continuiamo a credere prima di tutto nelle persone, nella loro professionalità e nella loro capacità di migliorare. All’interno di Ard Raccanello si condividono valori etici, conoscenza, esperienze, progetti e sviluppo di nuove idee dando a ciascuno modo di esprimersi, crescere e trarre soddisfazione dal proprio operato in azienda. In Ard si traduce, inoltre, nel porre attenzione all’impatto ambientale delle proprie attività. Ogni processo viene ottimizzato per salvaguardare energie e materiali: utilizziamo, ove possibile, sostanze meno tossiche e nocive, di elevata qualità e derivate da prodotti di riciclo o rifiuti organici, così come imballi in plastica di seconda vita, ci impegniamo per ridurre gli sprechi. Persistenza, durevolezza, continuità sono – proseguono Raccanello e Gorza – nel Dna di Ard Raccanello. il binomio tradizione e innovazione ci contraddistingue fin dalle origini e ci ha permesso di crescere nel tempo attraverso l’impegno, la professionalità e la costanza che quotidianamente portiamo avanti in tutti gli ambiti aziendali. Oggi più che mai viviamo in un’epoca caratterizzata da forte dinamicità, ogni cosa è scandita dalla velocità e dal cambiamento continuo. In questo contesto per Ard è importante puntare sulla formazione delle persone, sia per l’aggiornamento in ambito tecnologico, sia per l’allenamento delle soft skills, che permettono alle lavoratrici e ai lavoratori di comprendere il proprio compito all’interno di una organizzazione più complessa. Vivacità e dinamismo – concludono gli amministratori delegati – dovuti non solo al contesto, ma anche ad un cambio generazionale sono un valore e anche una sfida che Ard ha deciso di intraprendere”.

Cos’è Workplaces for Blue Collar 2023

La classifica nasce dall’idea di identificare e premiare aziende nelle quali la popolazione dei blue collar workers ha espresso un’opinione maggiormente positiva rispetto alla propria esperienza lavorativa. A fare la differenza in queste organizzazioni non sono le dimensioni aziendali o il settore di attività: fra le Best Companies troviamo produttori di barche, macchine da caffè e persino idrogeno. La caratteristica fondamentale che accomuna queste imprese è la capacità di ascoltare e anche di mettersi in discussione. Nei Best Work places for Blue Collar il 72% degli operai dichiara che i propri leader rappresentano appieno i valori dell’azienda, con un +15 punti rispetto agli operai delle altre aziende analizzate.