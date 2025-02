Caduto un elicottero nella proprietà della famiglia Rovagnati: tre morti

Parma, 5 febbraio 2025 – Nella serata di oggi è arrivata una notizia terribile. Un elicottero è caduto intorno alle 19.20 a Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma, vicino alla via Emilia. L'elicottero è precipitato all'interno della proprietà del castello di Castelguelfo, maniero medievale lungo la via Emilia, nel territorio del comune di Noceto. Il castello appartiene alla famiglia Rovagnati, fondatori dell'azienda di salumi.

All'interno ci sarebbero tre persone decedute e dalle prime informazioni non risultano sopravvissuti. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Non si sa ancora chi sono le vittime, ma secondo alcuni media sarebbe morto Lorenzo Rovagnati, erede della famiglia.

Si indaga sull’incidente

Si indaga sui motivi dell'incidente, che potrebbe essere legato alla scarsa visibilità, visto che nel momento dello schianto la zona era investita da una folta nebbia.

A settembre un aereo trovato caduto in Appennino

È di settembre scorso un altro grave incidente che ha coinvolto un aereo, a bordo del qualche viaggiavano tre turisti francesi. Il velivolo, partito da Pavullo e diretto verso la Francia martedì 17 settembre, era stato dato per disperso e solo dopo due giorni una squadra del Soccorso Alpino era riuscita a trovare il velivolo in una zona di crinale in Toscana, nel comune di Fivizzano (Massa Carrara) a pochi metri dal confine con l'Emilia.

Al suo interno morti di passeggeri a bordo: marito, moglie e un amico che erano arrivati a Pavullo dopo aver partecipato ad una manifestazione in Romania.