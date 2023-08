Addio a Surian, una vita dedicata alla musica

Lutto nel mondo della musica e della cultura. E’ morto Elvidio Surian, docente al Conservatorio Rossini per 30 anni (in basso a destra nella foto). Se ne è andato a 83 anni, domenica mattina, nella sua casa, con accanto gli affetti più grandi, la moglie Eugenia, la figlia Laura e la nipote Margherita. Ha affrontato lucido fino alla fine una terribile malattia che lo ha portato via in pochi mesi. A ricordare l’uomo e il maestro che ha formato generazioni di alunni con le sue lezioni di Storia della musica è il presidente emerito del Conservatorio Giorgio Girelli: "Come nella vita, così anche il percorso del Conservatorio è costellato da eventi gratificanti e purtroppo anche da momenti di sgomento: così dinanzi alla scomparsa del professor Surian “dopo breve e fulminante malattia”, come precisa Graziano lerini suo amico e sodale scientifico. Docente per lughi anni nell’Istituto pesarese, è stato anche autore, di un “Manuale della storia della musica”, opera apprezzata in Italia ed all’estero. E pensare che appena lo scorso anno, venne organizzata nella sede dei musei civici la presentazione del volume 16 della rivista "Quaderni Musicali Marchigiani" dedicato a saggi in suo onore. Statunitense di formazione e pesarese di adozione, Surian fu tra i promotori del Ripm (Répertoire international de la Presse musicale), con sede a Baltimora, nel Maryland (USA). Ha fondato a Mombaroccio l’Accademia “Guidobaldo del Monte”; si è speso per l’insegnamento della storia della musica nei licei; ha riservato particolare attenzione alla conoscenza di tutti gli aspetti legati alla figura di Rossini nonchè all’approfondimento del rapporto tra Dante e la Musica ed alla valorizzazione del notevole patrimonio della biblioteca del Conservatorio. Ha scritto di lui un quotidiano nazionale:”Se la musica in Italia avesse il medesimo peso culturale delle arti visive e della letteratura, allora nomi come quello di Surian assumerebbero un peso mediatico di pari livello rispetto ai più blasonati storici dell’arte nazionali”. Il funerale sarà oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Marzia dell’Arzilla.