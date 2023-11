Aereo precipitato. La Procura apre un fascicolo

La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine per l’aereo ultraleggero precipitato a Monterado di Trecastelli. Il reato ipotizzato è lesioni colpose ma per ora il fascicolo è a carico di ignoti. La pm Irene Bilotta ha disposto il sequestro del velivolo, un Tecnam P92, eseguito dai carabinieri della Scientifica che si stanno occupando dei rilievi. Sul mezzo verranno eseguiti tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. In particolare si dovrà chiarire se si è trattato di un malfunzionamento dell’ultraleggero, di un errore umano o di un malore di chi lo stava pilotando. Due le persone ferite, entrambi gli occupanti del piccolo aeroplano: si tratta di due ultra 70enni, proprietari del mezzo. Uno è di Rimini, l’altro di Senigallia. Quest’ultimo, estratto da sotto la carlinga del velivolo dai vigili del fuoco, ha riportato i traumi più gravi tra i due ma non è in pericolo di vita. Si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Torrette di Ancona.