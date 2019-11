Pesaro, 23 novembre 2019 - Per molti pesaresi è un appuntamento fisso. Niente e nessuno è in grado di riempire Piazza del Popolo come l’accensione delle luminarie (video). Quando oggi pomeriggio, alle 18, il sindaco Matteo Ricci, assieme agli amministratori locali, ha dato il via al countdown per l’accensione delle 80mila luci a led dell’albero più illuminato d’Italia, il grande pubblico radunatosi in piazza non ha perso tempo per scattare foto e video.

“Grazie a tutti per essere qui - ha esordito il sindaco dal palco -, mi scuso con le migliaia di persone che stanno cercando da tutte le vie del centro di poter entrare, ma la questura ci ha dato delle regole ben precise per la sicurezza. Siete un’enormità, la dimostrazione che quella dell’accensione è diventato un evento importante per i pesaresi, che apre una delle stagioni per noi più belle, cioè quella pre-natalizia. Oggi, dopo l’estate, il periodo migliore per venire a Pesaro è proprio quello di dicembre”.

“Stamattina abbiamo inaugurato ‘Candele a Candelara’, ieri la ruota panoramica che allungherà la passeggiata natalizia - aggiunge Ricci - ed oggi l’accensione dell'albero. Vogliamo far così diventare la nostra città sempre più bella ed attrattiva. Lo spettacolo quest’anno sarà ancora più affascinante e diventerà, grazie alle foto e ai video di tutti, una bella cartolina da mandare in giro per il mondo. Il cuore di Pesaro che batte sempre più forte”.

Poi via al countdown e il grande albero si è illuminato di bianco. In una piazza del Popolo blindatissima per l'occasione, tanto che quest'anno, gli organizzatori hanno deciso di chiudere gli accessi su via Rossini e Corso XI Settembre. La capienza prevista, infatti, era di 3500 persone: non ne potevano entrare di più.

Un grande show, in un’atmosfera unica e suggestiva, impreziosito dalla vera novità di questa edizione di ‘Pesaro nel cuore’, nonché quello della fontana di dieci metri per quattro. Con getti d’acqua che hanno raggiunto i 25 metri d’altezza. E poi la magica favola scritta dal coordinatore artistico della manifestazione Massimiliano Santini e dedicata quest’anno ai temi ambientali. Una narrazione raccontata attraverso i disegni realizzati dai ragazzi del liceo artistico Mengaroni, i quali sono stati proiettati su un grande telo bianco, appeso nelle finestre del palazzo comunale. Insomma, uno spettacolo vero e proprio, di luci, giochi d’acqua, musica e coriandoli.

Che ha lasciato tutti i pesaresi a bocca aperta. Alla cerimonia d’apertura, tra gli altri, anche gli assessori Riccardo Pozzi e Heidi Morotti, oltre a Luca Pieri, Massimiliano Santini e Michel Bezziccheri. Poi i ragazzi dell'Accademia di musica Zero Crossing, che hanno regalato al pubblico una bellissima esibizione dal palco. L’accensione dell’albero e delle luminarie - insieme all’apertura della pista di pattinaggio su ghiaccio e dei mercatini – segna l’inizio dei 45 giorni di eventi spalmati sulla programmazione natalizia.