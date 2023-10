Alessio Spalluto a Lucca Comics con ben due giochi in concorso

Nuova soddisfazione per l’autore urbinate di giochi da tavolo Alessio Spalluto. A inizio novembre, in occasione del Lucca Games, Spalluto sarà finalista con due giochi diversi in due premi diversi. Oltre al premio Gioco dell’Anno, in cui è in gara per il gioco dedicato a Federico da Montefeltro, edito nel 2022, è stato infatti recentemente nominato finalista anche per il Premio Remo Chiosso 2023. Il gioco “Deep Mind“ creato da Spalluto è infatti finalista assieme ad un altro contendente per la categoria “giochi inediti“. "Altri giochi sono arrivati sul nostro tavolo – spiegano gli organizzatori del premio – ma non hanno rispettato i requisiti". Il verdetto arriverà il 5 novembre alle 15,30 durante il Lucca Games.

g. v.