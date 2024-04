Alla Celletta passo in avanti per poliambulatorio e ciclopedonale

In vista dell’ampliamento del poliambulatorio medico San Pellegrino alla Celletta, è stato approvato in consiglio comunale, l’ultimo della legislatura con Ricci sindaco, "lo schema di convenzione relativo al permesso di costruire" per riqualificare l’area in via Bonini. La casa colonica, presente, verrà demolita e ricostruita, per essere destinata al poliambulatorio. Dopo anni finiranno le polemiche dei residenti, tracciate spesso in cronaca, relative al degrado della zona che invece sarà recuperata. L’assessore Mila Della Dora, in Consiglio ha illustrato l’importante passaggio: "La proprietà realizzerà interventi per 196mila euro; una cifra ben superiore ai circa 70mila euro “quotati” dall’mministrazione e che riqualificheranno l’area, miglioreranno la viabilità di accesso, adegueranno i percorsi ciclopedonali esistenti lungo via Bonini e Rossellini e miglioreranno la sicurezza dei pedoni con un nuovo percorso sulla parte terminale di via Rossellini".

Nel dettaglio i lavori prevedono la straordinaria manutenzione del parcheggio pubblico esistente su via Bonini e relativi sottoservizi (con nuovi 15 parcheggi per auto e 5 per motocicli ad uso pubblico; 6 parcheggi privati a uso pubblico e 5 posti auto privati); la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale, area pavimentata e relativi sottoservizi; la sistemazione aree verdi. Il consigliere di centrodestra, Giovanni Dallasta, ha osservato: "Intervento poco distante da via Palestro che lamenta già il traffico elevato. Speriamo non aggravi il problema. I residenti chiedono una sistemazione dell’immissione sulla strada principale, ostacolata, nella rotatoria, da un ingresso molto ravvicinato delle auto". Anna Maria Mattioli (Pd): "La zona è stata rivista e urbanizzata bene. Andiamo a riqualificare un’area che ne aveva necessità. Allunghiamo la ciclabile che mette insicurezza i ciclisti". Daniele Malandrino Fd’I: "In vista della realizzazione del “casellino” gradiremmo venisse pensata, nel prossimo Prg, una soluzione alla viabilità".