Aperta la nuova mensa al Piero della Francesca

Ristorazione Montefeltro torna nella vecchia sede, in quello che una volta era l’hotel Piero della Francesca, ma ora in convenzione con Erdis, che oggi ha preso in affitto l’ex albergo di viale Comandino 53, trasformandolo nella propria Foresteria. Cimas invece gestirà la mensa. Ieri hanno inaugurato i locali. Chiunque potrà usufruire del servizio, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 15. Tuttavia, essendo in convenzione, gli utenti Erdis potranno pranzare qui agli stessi prezzi a cui pranzano nelle due mense dell’Ente. Con l’accordo, Erdis intende "offrire un servizio su tutto il territorio".

