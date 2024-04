Appuntamento a Carpegna con le auto storiche

Domani ci sarà il 2° "Raduno Auto Sportive-Storiche Carpegna", un evento che promette non solo di essere una festa per gli appassionati di automobili, ma anche una significativa iniziativa benefica. Quest’anno, i proventi del raduno saranno destinati all’acquisto di un defibrillatore per il Centro Polivalente di Carpegna, che serve la scuola secondaria di primo grado, l’auditorium, la biblioteca e l’ambulatorio medico. L’evento è curato nei minimi dettagli dagli organizzatori locali, Cristian e Antonio, due appassionati di auto e di iniziative sociali. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto i fondi raccolti donati alla famiglia del piccolo Diego, quest’anno l’obiettivo è altrettanto nobile e urgente: garantire un dispositivo salva-vita accessibile alla comunità. Il programma della giornata inizia alle 9 con le registrazioni dei partecipanti, seguito da un tour turistico delle meraviglie storiche e naturali di Carpegna, che si concluderà con un aperitivo rilassante. Il pranzo, previsto per le 13, offrirà un menu tradizionale composto da antipasto, lasagne, salsicce e patate al forno, accompagnato da acqua, vino locale e caffè. I partecipanti dovranno versare una quota di iscrizione di 15 euro per il conducente, mentre l’ingresso sarà gratuito per i passeggeri. Il pranzo sarà a pagamento e richiede una prenotazione obbligatoria, garantendo così un’organizzazione fluda e senza intoppi. L’iniziativa è aperta a tutti gli amanti delle auto, sia storiche che sportive, e mira a raccogliere fondi significativi per una causa di vitale importanza.

l. d.