Avis, la generosità compie 60 anni

Grande festa domani per il 60° di fondazione della locale sezione Avis. L’evento si celebrerà in Comune, nel salone degli Stemmi. Attraverso un semplice gesto quanto importante come la donazione del sangue, Avis Cagli ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera comunità. Era il lontano 1964 quando l’attuale volontario dell’altra associazione locale Anteas Giancarlo Sparagnini, assieme al chirurgo Serse Pieretti e ad un altro medico del Celli Alvaro Carotti, ebbero l’idea di costituire a Cagli una sezione Avis, necessaria a quel tempo per supportare il lavoro dei reparti di chirurgia e medicina dell’allora attiva struttura ospedaliera. Furono 29 i primi soci fondatori che si unirono quel 21 aprile del 1964 da ricordare il primo presidente, Germano Rossi poi a seguire Tiziano Ramacciotti, Urania Ciancamerla, Fernando Santini e l’attuale presidente Massimo Mosca, che si dichiara onorato di poter rappresentare una realtà così importante basata oggi come allora su saldi principi di solidarietà umana e aggregazione.

In questi 60 anni di storia , tantissimi donatori, presidenti, consiglieri e segretari, medici e infermieri che insieme hanno contribuito a portare l’Avis fino ai giorni d’oggi e permetterle di programmare un futuro insieme alle nuove generazioni. Il presidente Massimo Mosca con orgoglio afferma: "L’operato dell’Avis che attraverso la disponibilità dei volontari del consiglio direttivo si impegna da sempre nel quotidiano nell’organizzazione per la raccolta del sangue, attraverso la chiamata e l’accoglienza dei propri donatori, oltre all’organizzazione di eventi ed iniziative per la promozione del dono del sangue e del plasma. In collaborazione con gli istituti scolastici, sono sempre attive le iniziative all’interno delle scuole per sensibilizzare e formare i ragazzi così anche come nel mondo dello sport ed è attivo da pochi mesi un meritevole gruppo Avis giovani.

La sezione comunale di Cagli è intitolata a Giovanni Susini con oltre 300 donatori che con grande spirito di altruismo donano periodicamente nel nuovo centro di raccolta trasfusionale inaugurato nel 2020 ed intitolato in ricordo del presidente emerito Fernando Santini. Sono previsti tanti eventi che Avis organizzerà durante tutto il 2024 per ricordare i suoi 60 anni e promuovere la donazione del sangue. Gli ultimi dati statistici del 2023 indicano la regione Marche ai primi posti per donazioni del sangue. Nell’occasione della festa sarà siglato un patto di gemellaggio e amicizia con l’Avis Gubbio con l’esibizione in Piazza Matteotti dell’associazione Giochi Storici e degli sbandieratori eugubini.

Mario Carnali