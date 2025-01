Bambini in biblioteca alla “Notte dei Pupazzi“. Ci sarà da divertirsi

Simpatica iniziativa in scena alla biblioteca di Mercatello a palazzo Gasperini. Il paese si prepara infatti alla Notte dei Pupazzi, attività che fonde l’amore per la lettura e l’arte contemporanea. Martedì dalle 16,30 alle 17 tutti i bambini sono invitati a portare in biblioteca un peluche o un pupazzo che sarà il protagonista di una notte speciale in biblioteca. Come nel celebre film “Una notte al museo“, infatti, i pupazzi durante la notte prenderanno vita per vivere incredibile avventure. I bambini, invece, sono convocati mercoledì alle 16,30 per recuperare i propri pupazzi e farsi raccontare le loro fantastiche avventure notturne. L’attività terminerà con la lettura congiunta del libro “Una notte in biblioteca“ di Kazuhito Kazeki. Un’iniziativa, questa, che testimonia la fantasia e vivacità di questa piccola biblioteca che con queste attività brillanti e poco comuni rappresenta un baluardo della cultura nel comune montano.

a. a.