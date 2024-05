Belle d’epoca: la "Classic car event" domani saluta

Fino a lunedì è in corso la Mg & Classic Cars Event con la partecipazione di 50 equipaggi da tutta Europa, che hanno l’occasione di ammirare diverse località che fanno parte dell’Itinerario della Bellezza e non solo. Infatti dopo aver toccato nelle varie tappe molti dentri della provincia, il programma delle due ultime giornate prevede: oggi la tappa a Fratte Rosa e domani a Borgo Pace e Lamoli sempre scortati da una pattuglia della polizia stradale. Per concludere, alle 21, al cinema Astra di Gabicce Mare ci sarà la cerimonia di saluto con tutti i partecipanti per un arrivederci al 2025. E’ in programma il concerto-esibizione del trio "Vagatrio" di Isola del Piano e del trio "Bianch’ottoni"di Gabicce Mare, in occasione dei festeggiamenti per il gemellaggio fra i due comuni guidati rispettivamente dai sindaci Giuseppe Paolini e Domenico Pascuzzi, Poi lunedì 27 partenza delle vetture e il saluto del presidente del Gruppo Albergatori Multiservizi Angelo Serra.

Luigi Diotalevi