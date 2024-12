Bimbo perde il tablet che usa per parlare: appello della madre

Pesaro, 6 dicembre 2024 – Quel tablet gli serve per “parlare”, ma un bambino di 4 anni con disturbo neurodivergente (una forma di autismo) l’ha dimenticato sul tram, insieme al suo zainetto. La mamma del piccolo ha fatto ieri un disperato appello sui social: “Se caso mai qualcuno avesse visto questo zainetto, lo prego di segnalarmelo, per favore. È stato perso questa mattina nella fermata dell’autobus zona porto, lo zainetto contiene un tablet comunicatore che serve alla comunicazione dei bambini neurodivergenti”.

Troppo importante, quello schermo, per il piccolo Manuel (nome di fantasia). Lui, che non riesce a parlare, fa scorrere col dito le immagini sullo schermo di quel tablet e grazie a un programma realizzato appositamente per lui, l’adulto che gli sta vicino vede la foto o l’icona scelti dal piccolo e riesce ad esaudire le sue richieste. Oggetti che chiede, luoghi dove vuole andare. Il bambino ormai è abituato così. Ma quel tablet ora non c’è più.

Manuel l’ha perso alla fermata del tram in zona porto, mentre intorno alle 7,30 di mercoledì scorso stava andando a scuola, accompagnato dalla babysitter, che probabilmente si è curata di lui per farlo salire sul mezzo, e non si è accorta che nel frattempo Manuel era salito lasciando a terra quello zainetto di colore verde, con la testa di un dinosauro situata sulla parte frontale.

“Quel dispositivo è troppo importante, chiunque abbia notizia è pregato di segnalarcelo – dice Elisabetta Maggio, una delle maestre che conosce bene Manuel perchè insegna alla scuola dell’infanzia il “Giardino fantastico”, di via Madonna di Loreto, che frequenta il bambino – abbiamo lavorato molto per crearlo su misura per lui, anche grazie alla clinica Santo Stefano”. Nello zaino di Manuel c’erano anche i suoi occhiali da vista.

La mamma ha già fatto denuncia di smarrimento ai carabinieri, e la maestra Elisabetta ha parlato con il “Carlino” per cercare di recuperare uno strumento che per il bimbo è indispensabile. “Chi lo ritrovasse - dice ancora Elisabetta Maggio – può metterlo nel giardino della nostra scuola anche in forma anonima, l’importante è che Manuel possa averlo ancora a disposizione”. Altrimenti la soluzione è comprarne un altro e dotarlo di quello stesso programma che permetteva al bambino di segnalare i suoi bisogni. Senza quello schermo, la vita per Manuel è ancora più difficile.