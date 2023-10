Biologia e Geologia: 50 anni speciali

L’Università di Urbino ha celebrato il cinquantesimo anniversario dell’istituzione dei corsi di laurea in Scienze Biologiche e Scienze Geologiche lo scorso giovedì. Una storia ormai consolidata e premiata dagli iscritti. Infatti la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali con l’attivazione dei corsi di laurea in Scienze Biologiche e Scienze Geologiche ha l’obiettivo di formare nuove figure professionali in ambito naturalistico-ambientale e biosanitario-molecolare, professionalità emergenti del Biologo e del Geologo che operano in settori in grande espansione, di notevole impatto sociale e fortemente integrati nel territorio regionale e nazionale.

Dopo l’introduzione del magnifico rettore Giorgio Calcagnini e i saluti del professore Mauro Magnani, presidente della Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche, e del professore Simone Galeotti, presidente della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali, la giornata ha visto gli interventi di altri esponenti del dipartimento. Tra questi il professore Michele Mattioli, referente del Corso di Laurea in Scienze Geologiche; di Mario Tramontana, già professore associato di Geologia all’Università di Urbino, del professore Ferdinando Mannello, referente del Corso di Laurea in Scienze Biologiche e di Giuseppe Novelli, professore Ordinario di Genetica Medica, Direttore Uoc Laboratorio Genetica Medica, Policlinico-Università Tor Vergata di Roma; Professore Aggiunto, Università del Nevada, Reno, USA.

fra. pier.