Bruciati 6 ettari di sottobosco. Sfiorata una casa colonica

Vasto incendio dall’altra sera continuato fino a ieri pomeriggio nelle campagne di Cantiano con dispiegamento di forze da parte dei vigili del fuoco provinciali oltre ad un elicottero sempre dei pompieri. Nel giro di qualche ora l’incendio è stato spento ma diversi ettari di sterpaglie e rovi in località San Rocco sono andati bruciati. Le fiamme hanno sfiorato una casa ma l’intervento di vigili del fuoco ha evitato il peggio. Ancora da capire come sia divampato l’incendio che rischiava di mandare in cenere molti altri ettari. Rispetto al paese, l’incendio si trovava a circa 4 chilometri in una zona impervia dove è stato anche difficile arrivarci con i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e dei volontari.