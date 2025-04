In Prefettura collocato un registro per le condoglianze

Dopo la proclamazione del lutto nazionale deciso per la scomparsa di Papa Francesco, "su espressa indicazione dell’ufficio del cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – si legge in una nota della Prefettura – all’ingresso del Palazzo del Governo di Pesaro e Urbino è stato collocato un registro di condoglianze che sarà a disposizione di tutti i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio per la morte del Santo Padre e sarà disponibile fino a sabato 26 aprile. La cittadinanza potrà recarsi in Prefettura dalle 8 fino alle ore 20".

Insomma, un modo per partecipare personalmente, con un proprio pensiero, al lutto nazionale che, come noto, durerà cinque giorni.