Bulldog Lucrezia sana e salva: "Che gioia, come uno scudetto"

Una salvezza sudata, ma alla fine raggiunta. Un campionato con alti e bassi, quello vissuto e affrontato dalla Buldog Lucrezia che resta in A2 e sorride di questo traguardo che ad un certo punto della stagione pareva solo un miraggio. La vittoria in trasferta a Russi per 4-5 dell’ultimo turno permette alla società gialloblu di conquistare la salvezza con un turno d’anticipo, in virtù anche degli altri risultati. I "cagnacci" sfoderano una prestazione di sostanza e qualità, riuscendo a cogliere tre punti pesanti e raggiungendo così l’agognata salvezza dopo una bella cavalcata nel girone di ritorno. Infatti prima del giro di boa la Buldog aveva faticato a decollare, cosa che invece è successa nella seconda parte di campionato. "Siamo emozionati nell’aver raggiunto questo obiettivo – afferma il dg gialloblu Alberto Pieri –, perché abbiamo creduto ad un sogno. Nel girone d’andata abbiamo chiuso solo con 6 punti e sembrava una pazzia riuscire a cogliere la salvezza. Nonostante questa partenza negativa arriveremo a chiudere la stagione a pochi punti dalla zona playoff con ancora una partita da giocare".

Il dirigente pesarese Pieri, ex Italservice, continua: "L’emozione che ho provato nel cogliere questa salvezza è paragonabile ad uno scudetto vinto ai tempi di Pesaro. Questa è una grande soddisfazione e ringrazio tutti per averci fatto vivere questi momenti oltre alla società per avermi dato la possibilità di vivere questo sogno".

b.t.