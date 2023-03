Caccia alle uova, mercatini e visite Pasqua di sorprese

Uova, divertimenti e cultura. La Pasqua urbinate pensa ai bambini, alle famiglie e alle coppie ma anche ai gruppi che soggiorneranno per le prossime feste nel territorio ducale.

Le proposte, come spiega l’assessore agli eventi Elisabetta Foschi, sono organizzate assieme alle associazioni. "Per questa Pasqua abbiamo redatto un calendario che fosse rivolto a famiglie e turisti, in particolare ai bambini. Questo è stato realizzato in collaborazione con le associazioni, infatti è frutto di una serie di proposte arrivate all’Amministrazione comunale. Tra queste troviamo il giro delle chiese e il mercatino organizzati dalla pro loco, le attività per i più piccoli del Club Iddu e le visite guidate della Confesercenti con le guide turistiche".

"Accoglieremo i bambini iniziando dal sabato pomeriggio con una caccia alle uova, tanti animatori saranno vestiti da uova di Pasqua e conigli - spiega la consigliera comunale incaricata alle politiche giovanili, Laura Scalbi - . Le uova saranno nascoste tra i monumenti ma anche nelle vetrine e non solo. Sarà una corsa che animerà la piazza e il centro questo assieme alla baby dance ma anche trucca bimbi e altri giochi sono i momenti dedicati ai più piccoli. Per pasquetta, lunedì 10 aprile, ugualmente ci saranno attività. Il Club Iddu ha coinvolto l’Istituto Pascoli e l’istituto Volponi e i ragazzi hanno decorato delle uova che parteciperanno a una gara, dove una giuria di 10 persone e il popolo dei social voterà la più bella".

Le guide turistiche si mettono a disposizione per far conoscere meglio il patrimonio cittadino, come spiega la presidente delle guide di Urbino e della locale Confesercenti, Carla Rossi: "Il progetto già realizzato la scorsa estate in collaborazione con l’Amministrazione comunale e Confesercenti è stato rinnovato. Quindi organizziamo tour della città per chi da sabato 8 a lunedì 10 aprile soggiornerà nelle strutture ricettive del territorio comunale. Saranno tre appuntamenti pomeridiani, uno al giorno, con partenza alle 16.30 davanti il punto Iat, lato Palazzo Ducale, in via Puccinotti. Questa iniziativa è stata richiesta dal Comune dopo l’alto gradimento suscitato la scorsa estate dove da agosto fino al 20 ottobre vennero coinvolti centinaia di partecipanti. Noi come guide aspettiamo i turisti che possono richiedere informazioni presso le strutture dove alloggiano".

"Tra le attività che abbiamo calendarizzato ci sono i mercatini "Batanai tra le mura", oltre alle chiese del centro e la sinagoga aperte per urbinati e turisti sia la Pasqua che il lunedì mattina", conclude Nicola Betti presidente della Proloco di Urbino che popone attività tutto l’anno per la città.

Il programma completo sul sito www.vieniaurbino.it.

Francesco Pierucci