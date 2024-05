Rimini: salta la scuola, vaga ubriaca nel parcheggio del supermercato e si sente male

Rimini, 9 maggio 2024 – Salta la scuola e si ritrova a vagare ubriaca nel parcheggio del centro commerciale.

C’è stato bisogno dell’intervento dell’ambulanza per soccorrere una quindicenne albanese finita ad un passo dal coma etilico dopo essersi scolata una bottiglia di superalcolico.

E’ successo mercoledì scorso, quando i sanitari del 118 sono stati allertati per la presenza di una minorenne che si era sentita male mentre si trovava all’esterno delle ’Befane’ di Rimini.

Gli operatori si sono trovati a tu per tu con una ragazzina che faticava a reggersi in piedi.

L’hanno caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’Infermi. Qui i medici l’hanno visitato e l’hanno trattenuta per alcune ore per farle passare la sbronza.

Nel frattempo sono stati allertati gli agenti del posto di polizia dell’ospedale che si sono immediatamente attivati per contattare i genitori e informarli delle condizioni di salute della 15enne.

Quest’ultima, alla fine, si è ripresa dalla brutta ubriacatura ed è stata dimessa dal pronto soccorso facendo quindi ritorno a casa. Stando a quanto ricostruito, mercoledì mattina la giovane avrebbe bigiato la scuola e si sarebbe recata in compagnia di alcune amiche e amici al centro commerciale ’Le Befane’.

Qualcuno dei giovani, stando a quanto emerso, aveva portato con sé una bottiglia di superalcolico. Dopo aver fatto un giro tra i negozi, la minore e gli altri coetanei si sono fermati nel piazzale esterno del centro commerciale, meta di ritrovo di molti adolescenti. Qui hanno tirato fuori il liquore e hanno incominciato a sorseggiarlo. La 15enne forse ne ha mandato giù un po’ troppo.

L’alcol ha fatto rapidamente effetto e nel giro di pochi minuti la ragazzina si è trovata completamente ubriaca.

Ha iniziato a vagare, in preda ai fumi dell’alcol, nel parcheggio del centro commerciale attirando l’attenzione dei clienti e del personale delle attività.

La minore è stata aiutata dai presenti e da un amico che si trovava con lei mentre nel frattempo è partita la chiamata al 118 che ha fatto accorrere sul posto a sirene spiegate l’ambulanza.