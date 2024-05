‘Amici di Josè’: questa sera il concerto : "Le donne di Puccini"

L’associazione “Amici di Josè” presenta oggi alle 21 nella Chiesa dell’Annunziata la serata “Le donne di Puccini”, dedicata al grande compositore toscano nel centenario della sua scomparsa. Saranno eseguite le più celebri romanze nell’interpretazione del tenore Anzor Pilia,dei

soprani Melissa D’Ottavi e Anastasia Petrova. La narrazione a cura della storica della musica professoressa Maria Chiara Mazzi e la parte pianistica affidata al maestro Lorenzo Bavaj.

Per ogni dettaglio contattare Intercontact al numero telefono 072126773. Biglietti: 15 euro, 10 euro per i soci e per gli studenti del Conservatorio