Dal parco alle lucciole: ecco gli appuntamenti di ‘WeNature’

"WeNature", il format dedicato all’ambiente, alla natura e alla sostenibilità, approda oggi al parco Miralfiore con un evento dedicato alle scuole. Alle ore 10 a lezione di ‘binocolo per conoscere la fauna del parco’ con Francesco Barberini giovane ornitologo e alfiere della Repubblica per meriti scientifici e divulgativi e con la guida naturalistica Marco Altieri. Segue ‘Safari Kids by Swarovski Optik’, che conduce gli studenti alla ricerca di indizi per scoprire tracce della fauna all’interno del parco. Nel pomeriggio, alle ore 17.30 ci si sposta in piazza del Popolo, nell’Alusfera per il talk ‘La sfida del clima con le aree periurbane e di prossimità’. La giornata si conclude con una passeggiata notturna al Parco San Bartolo, strada Bocca del Lupo, ‘Alla scoperta delle lucciole’ (ore 20.30) Prenotazioni al numero di telefono 328 2774258.