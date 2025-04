Campionati di Eccellenza e Promozione: ripresa il 27 aprile dopo il Torneo delle Regioni

I campionati di Eccellenza e di Promozione fermi in questa settimana e nella prossima, riprenderanno il 27 aprile. Uno stop resosi necessario per la partecipazione al 61° Torneo delle Regioni in Sicilia.

In Eccellenza dopo la lunga sosta si riprenderà con l’ultima giornata, particolarmente attesa perché dovrà sancire il verdetto finale. La classifica attualmente vede al comando la K Sport Montecchio Gallo con 3 punti in più della Maceratese, quindi ai ragazzi di mister Magi basterà un risultato positivo per acquisire la certezza matematica del salto di categoria, ma non sarà facile perché dovrà andare al Montefeltro per vedersela contro l’Urbino che ancora tiene accesa la piccola fiammella di speranza di poter disputare i playoff. La Maceratese da parte sua ospiterà il Monturano che ha necessità di punti. Quindi gli ultimi 90 minuti del campionato 2024-25 saranno molto intensi.

Anche in Promozione si riprenderà il 27 aprile con l’ultimo turno. Qui la Jesina sabato scorso ha legittimato la sua supremazia e vinto il campionato battendo i rivali della Fermignanese posizionandosi a più 4 rispetto agli avversari.

am. pi.