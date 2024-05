Campionati italiani Para-Archery, la linea di tiro è pronta

Sarà Pesaro ad ospitare l’ultimo importante match test del movimento para-arcieristico italiano prima delle Paralimpiadi di Parigi 2024. La grande importanza dell’evento è stato il motivo che ha mosso la società pesare a presentare la sua candidatura per ospitare e organizzare questo evento, richiesta accolta e poi avallata dalla Federazione. Anche il logo, creato per l’occasione dall’artista pesarese Aurora Domeniconi riporta un richiamo che lega la città alla città che ospiterà la paralimpiade. Il Campo Scuola di via Respighi, impianto sportivo tanto caro ai pesaresi, sarà il luogo dove si disputeranno il 31 maggio e l’1 e 2 giugno i XXXVI Campionati Italiani Targa Para-Archery, che vedranno impegnati i migliori arcieri paralimpici provenienti da tutta la Italia. Grazie all’organizzazione della Sagitta Arcieri Pesaro, con il patrocinio del Comune e della Provincia, il campionato conterà sulla linea di tiro un centinaio di partecipanti, e, tra questi, le classi giovanili e gli azzurri già impegnati nella preparazione dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

Alla guida del Comitato Organizzatore l’infaticabile Elena Forte, consigliere nazionale Fitarco e presidente del sodalizio biancorosso con tutti i ragazzi della società pesarese, una squadra ben organizzata sia sotto il profilo sportivo che quello dell’organizzazione e della gestione di eventi importanti come questi campionati italiani. Il week end pesarese sarà un momento di grande valore che porterà in città circa 250 persone, tra atleti, accompagnatori, tecnici e dirigenti, che avranno anche la possibilità di visitare il territorio. Sarà un valore aggiunto per il movimento arcieristico in quanto Pesaro essendo Capitale Italiana della Cultura potrà offrire anche momenti culturali da vivere nelle pause della competizione sportiva. Sarà un momento indimenticabile anche per tutte le persone che verranno ad assistere alle gare con ingresso libero. Potranno vedere da vicino un evento sportivo di grande rilievo dal momento che saranno presenti tutti gli azzurri che di li a poco partiranno alla volta di Parigi, per partecipare alla Paralimpiade 2024. L’evento coinvolgerà tutto il movimento arcieristico italiano visto che sabato e domenica i Campionati Italiani Targa Para-Archery saranno trasmessi in diretta streaming da YouArco e una sintesi della manifestazione sarà visibile su Rai Sport nei giorni successivi.

