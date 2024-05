Cantiere navale senza segreti. Ecco l’Open day

Questa mattina, dalle 9 alle 13, in occasione del "WorldBoatingDay", il Cantiere navale Rossini apre le porte a curiosi e visitatori che vogliono scoprire e vedere da vacino gli yacht dei Paperoni ed anche come lavora il mondo del refitting navale.

Un invito alla città ed anche ai turisti quello fatto dai responsabili del cantiere navale Rossini che metterà a disposizione anche delle ‘guide’ per illustrare le lavorazioni che si fanno e si potranno anche vedere i due capannoni iconici che servono per la verniciatura degli scafi. Non occorrono prenotazioni.