"Carolina, Vittoria,. Elena e Martina sono davvero amiche"

Carolina, Vittoria, Elena e Martina. L’amicizia è uno dei doni più grandi che la vita ci offre. I veri amici sono coloro che non hanno bisogno di parole per capire il tuo stato d’animo; non necessitano di spiegazioni e, qualsiasi cosa accada, ci saranno sempre. Ne ho avuto la conferma lo scorso week end, quando quattro amiche insieme ad una “futura sposa“ – che sarei io – sono partite per una gita fuori porta.

Prima tappa: Giappone. Avete capito bene: sabato sono stata catapultata nella magica atmosfera giapponese creata nel cuore di San Ginesio (Macerata) da due signori deliziosi. Wabisabi Culture. Un luogo dedicato alla pace, alla meditazione e alla contemplazione. Appena si varca la soglia del cancello che separa la quotidianità dalla fantasia, fiori lilla pendono formando tende che danzano con il vento, e un intimo sentiero di ghiaia dà il benvenuto alla piccola casa di mattoni. Luce soffusa e camino acceso: il ticchettio della pioggia intensificava l’atmosfera.

Tutti sul tatami per l’arte dello Shodo: la scrittura con il pennello. Un gesto all’apparenza semplice che rappresenta significati importanti. Per concludere ci hanno offerto un dolce tipico insieme ad una tazza di tè dal travolgente sapore bizzarro. Tra sorrisi e concentrazione, è stata un’esperienza rilassante e preziosa.

Domenica siamo state a il Lago nella Valle. Un agriturismo a Monte San Vito (Ancona), dove con un cappello di paglia e un vestito sgualcito, mi hanno trasformata in una “vergara“ – campagnola – degli anni ’20 pronta a svolgere le faccende domestiche tra le quali: dar da mangiare alle capre, prendere le uova dal pollaio e raccogliere le verdure dall’orto. Ho anche guidato un trattore… che ridere! Ringrazio le mie migliori amiche per avermi donato il loro tempo e questi momenti di leggerezza e serenità.

Asia D’Arcangelo