Comodamente al mare. Sono partite le navette: "Corse potenziate, il servizio funziona"

Tornano le navette gratuite che dai parcheggi scambiatori raggiungono le spiagge: da Sottomonte a Baia Flaminia passando per viale Trieste (anche di notte) e attraversando la Riviera del San Bartolo, fino a Gabicce. Ad "aprire" il servizio è il percorso tra il verde del Parco e l’azzurro dell’Adriatico che segna la corsa "Riviera del San Bartolo" al via da ieri con le corse quotidiane fino al 21 settembre. "Ancora più puntuale – ha detto il vice sindaco Daniele Vimini, durante il giro inaugurale –, perché partiamo il 1° giugno ed il percorso standard è articolato in segmenti di circa dieci minuti ciascuno e pronto ad accogliere i turisti nei punti d’interesse del territorio, che conta anche il comune di Gabicce, attraversato dal mezzo Adriabus in questa funzionale linea di navetta che permetterà di raggiungere il Parco percorrendo la strada Panoramica anche la domenica mattina, quando è chiusa al traffico. I numeri dell’anno scorso ci hanno spinto a potenziare le corse che aiutano pesaresi e turisti a muoversi in modo sostenibile e sicuro raggiungendo i borghi di Pesaro".

Presenti al viaggio inaugurale, in cui c’erano anche dai primi turisti, Silvano Leva, presidente ente Parco San Bartolo e Paolo Costantini, presidente Apa Hotels, e Massimo Benedetti, direttore generale Adriabus: "Il Comune di Pesaro, come ogni anno, ha creduto molto in questa offerta dedicata a residenti e cittadini temporanei che ogni volta si perfeziona restituendo una corsa di una bellezza unica, che invitiamo a vivere il più possibile per abituarsi all’uso dei mezzi pubblici. Un’abitudine che le nuove generazioni e la rinnovata sensibilità all’ambiente spingono insieme a una proposta costante e pratica".

I percorsi riguardano 5 linee: Baia Flaminia, Notturna, Viale Trieste, Sottomonte, Riviera del San Bartolo attivate dal Comune in collaborazione con Adriabus. Quindi da ieri a sabato 21 settembre è attiva la "Navetta San Bartolo" gratuita e quotidiana che collega Pesaro a Gabicce Mare passando per il Parco San Bartolo. Il servizio di trasporto prevede sei corse ed è attivo ogni giorno; la prima è alle 9 l’ultima alle 21 (chiude la corsa di ritorno delle 22). Ferma a: stazione ferroviaria di Pesaro (ore 9, 11, 13, 17, 19, 21); piazzale Matteotti (a 3 minuti delle stesse ore); viale della Vittoria-Vaccaj (a 5 minuti); strada Panoramica (Agostini) alle 9:09, 11.09, 13.09, 17.09, 19:09, 21.09; Santa Marina Alta (a 15’); Fiorenzuola centro, alle 9.27, 11.27, 13.27, 17.27, 19.27, 21.27; Casteldimezzo (camping) a 32’; Vallugola, a 37’; Vigna del Mar, a 43’; strada Panoramica (Gabicce Monte) alle 9.48; 11.48; 13.48, 17.48, 19.48, 21.48; chiesa di Gabicce Monte alle 9.50, 11.50, 13.50, 17.50, 19.50, 21.50; in strada Panoramica (Minigolf) a 52’; in via Battisti (giardini) alle 9.55, 11.55, 13.55, 17.55, 19.55, 21.55. L’ultima corsa (di ritorno verso Pesaro) è alle 22 da viale Battisti di Gabicce.

La "Navetta San Bartolo" è possibile grazie ad un progetto del Comune di Pesaro selezionato dalla Regione Marche. La linea "Baia Flaminia" transita ogni 15 minuti, dalle 9 alle 20:45 (ultima partenza da Baia Flaminia, ore 20:55), con partenze dal parcheggio gratuito di strada tra i Due Porti (darsena) per raggiungere le spiagge. La linea "Notturna" transita ogni 30 minuti, dalle 20:50 alle 23:50 (l’ultima corsa termina a mezzanotte e 16 in viale Vienna), con partenze da viale Vienna (Baia Flaminia). La linea "Viale Trieste" transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:45, con partenza dal parcheggio San Decenzio. La linea "Sottomonte" transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:15, con partenza dal parcheggio San Decenzio. L’ufficio informazioni di Adriabus è operativo dal lunedì al sabato (feriali) dalle ore 8 alle 18; numero verde 800 664 332 o 0722 376738.

l. d.