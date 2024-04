Con 40 ospiti e 30 incontri “Kum!“ sarà travolgente

Da domani a domenica 7 la Capitale della cultura mette in campo uno dei suoi assi: 30 incontri e 40 ospiti che coinvolgeranno il Teatro Sperimentale, Palazzo Ciacchi, la Sala della Repubblica del “Rossini“, la Biblioteca San Giovanni e i Musei Civici. Si tratta del festival di Massimo Recalcati strappato ad Ancona, dal nome difficile “Kum!“ che nelle sacre scritture sta per resurrezione, ma anche per significare "il curare, l’educare, il governare" e che in questa sua ottava edizione, col sottotitolo di “Cantieri“, affronta “La vita della scuola“ sotto le sue più diverse accezioni e angolazioni: "Dimmi che scuola hai voluto, che scuola hai progettato, che scuola hai finanziato, e ti dirò chi sei", potrebbe essere lo slogan che Massimo Recalcati e Federico Leoni, rispettivamente direttore e coordinatore scientifico, potrebbero apporre sul loro festival che vivrà domani la sua prima lunga e piena giornata a partire dalle ore 16, al Teatro Sperimentale, con l’inaugurazione ufficiale e l’Evento Speciale “Bambini di oggi, italiani di domani“, con Marianna Aprile e Annalisa Cuzzocrea; a seguire – 17,45 a Palazzo Ciacchi per la serie Ritratti – “Riccardo Massa. Il discorso interdetto“ di Jole Orsenigo; di nuovo allo Sperimentale – ore 19 per la serie Lectio – “Crash Test“ di Edorado Albinati; alle ore 20,15 , in contemporanea a Palazzo Ciacchi e nella Sala della Repubblica, altri due Ritratti: Rita Scocchera con “Maria Montessori. L’educazione come aiuto alla vita“ e Francesco Chianese con “Pierpaolo Pasolini. Una molteplicità complessa“.

Gran chiusura della serata di domani ancora allo Sperimentale per lo spettacolo “La strada: indagine a due voci sul romanzo di Cormac McCarty“ con Mario Perrotta e Massimo Recalcati, un gioco a due voci con una originale rilettura di brani del libro. Ad essere coinvolto sarà anche la libreria dei Musei Civici come punto di incontro tra relatori e pubblico rimanendo aperta coi seguenti orari: domani 15,30-21; sabato 10 21; domenica 10-18,30.

Sarà attiva una KumCard, necessariamente limitata come numero, che comporta vantaggi per i titolari. Attenzione: tutti gli eventi di “Kum!“ previsti per le tre giornate di fine settimana sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line: www.kumfestival.it; telefono 0721 9257825; contatti@kumfestival.it