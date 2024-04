Concerto dal balcone di Casa Rossini. Oggi c’è "Il signor Bruschino"

Oggi da non perdere alle 18,30 il concerto dal balcone di Casa Rossini: in programma il signor Bruschino. Proseguono con successo gli appuntamenti con Playlist Rossini nell’ambito del progetto ideato dal Rossini Opera Festival "Un concerto lungo un anno" in occasione di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024. Ogni sabato viene infatti riproposto l’intero repertorio operistico rossiniano con una serie speciale di 39 concerti dal balcone della Casa natale di Rossini. Ognuno dei concerti viene interpretato dagli ex allievi dell’Accademia Rossiniana "Alberto Zedda". Questa volta i protagonisti sono: Vittoriana De Amicis (soprano), Michele Galbiati (tenore) e Matteo Mancini (baritono).