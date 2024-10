Conegliano troppo forte, Vallefoglia s’arrende

Megabox

0

Imoco Conegliano

3

MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 9, Feduzzi ne, Michieletto 5, Giovannini 2, De Bartoli (L), Candi 4, Torcolacci ne, Perovic, Storck 3, Kobzar, Weitzel 6, Lee 8. All. Pistola.

IMOCO CONEGLIANO: Braga 12, Zhu 13, Seki, Eckl ne, Lubian 8, De Gennaro (L), Haak 9, Wolosz 2, Adigwe 2, Lanier ne, Lukasik ne, Chirichella ne, Fahr 11.

Arbitri: Papadopol e Vagni.

Parziali: 19-25 (25’), 19-25 (29’), 12-25 (20’).

Note: Megabox muri punto 5, Conegliano 12. Megabox battute errate 10, vincenti 2. Conegliano battute errate 6, vincenti 5. Spettatori 1515.

Troppo forte Conegliano per la Megabox, che cede in tre set. Nel primo parziale la parità si ferma sul 2-2 di Bici. Poi il devastante attacco delle pluridecorate prende il largo. Haak, Fahr e Zhu su tutte. Vallefoglia si fa anche un po’ male da sola con una serie di errori, alcuni anche ingenui. A tenere a galla la nave biancoverde è Giovannini (4-6). Ma le ospiti provano la prima fuga sul 4-10. Le tigri continuano a pasticciare (5-13). E’ Lee con un muro a tentare di restare in scia delle tricolori con un muro (7-14). La segue Bici con Perovic al servizio (9-14). Un piccola rimonta strozzata dalla prepotenza delle avversarie. Il – 5 porta il segno di Weitzel di prima intenzione (10-15). E sempre la centrale tedesca tiene a bada l’Imoco (11-16). Sul 12 a 17 coach Pistola effettua un cambio: fuori Bici per Kobzar. La Megabox continua a guardare la targa delle venete (14-20 di Haak). Poi è Candi dal centro (15-21) in coppia con la teutonica (16-22). Nell’ultima parte del parziale è Lee a distinguersi(18-23). L’ultimo punto locale è firmato da Bici (19-24). Nella seconda frazione la Megabox lotta di più ed è meno sprecona. In campo scendono Kobzar e Storck al posto di Perovic e Bici. Pistola cambia la diagonale-opposto. E’ una Vallefoglia più aggressiva. Tanto che sul 7 a 7 di Weitzel impatta. Poi però Conegliano pigliatutto ingrana la marcia. Sul 7-11 c’è il time out tecnico. Non basta una grande difesa del libero De Bortolo, la squadra di Santarelli va. Altro time out tecnico sul 8-15. Lotta l’opposto svizzero (10-18) e Lee (11-19). E’ ancora il martello americano con un diagonale fulminante a disturbare la corsa delle gialloblu (13-20). Poi esce allo scoperto Michieletto che spinge le compagne fino al 17-22. E’ il numero 11 delle padrone di casa ad alzare bandiera bianca per ultima (19-24).

Nel terzo tempo la forbice si apre subito. Sul 4-9 Pistola rimette in campo Bici per Storck. Continua a crederci Michieletto (5-9) e con Bici il gap si riduce (6-9). Anche Lee ci prova (7-10). Sul 7-15 Kobzar cede il passo a Perovic. E’ Weitzel a mettere giù il punto dell’8-16. Ma Zhu, alla fine decretata mvp del match, è una valanga (11-20). A doppiare le pesaresi però ci pensa Fahr (11-22). Sull’11-23 il team del presidente Ivano Angeli si arrende.

Beatrice Terenzi