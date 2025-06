Contribuì all’arresto di un detenuto in fuga. Encomio a Samuela Lisotti

Il sindaco Andrea Biancani ha consegnato l’altro ieri l’"Encomio del Sindaco" a Samuela Lisotti, ispettore di polizia locale che, a maggio 2024, nonostante fosse in libera uscita, contribuì all’arresto di un detenuto in fuga dalla vigilanza durante una visita specialistica. All’epoca vice ispettore della Polizia Locale, Lisotti si trovava per questioni familiari nei pressi del Distretto riabilitativo di via Redipuglia. E proprio dagli ambulatori del Distretto era appena accaduta l’evasione di un recluso che doveva sottoporsi alle cure. Capito quanto stava accadendo, si era adoperata per individuare il soggetto nella zona che conduce verso il San Bartolo. Nel giro di pochi minuti Lisotti era riuscita ad individuare l’uomo in un campo poco distante. A quel punto, aveva guidato telefonicamente i Carabinieri alla sua cattura, dopo un altro tentativo di fuga. "Conosco Samuela da tempo, e al di fuori dal ruolo istituzionale che entrambi rivestiamo oggi – ha detto il sindaco – e so anche che, per il suo Quartiere (il 6 “San Bartolo”), è uno dei veri punti di riferimento; è molto legata alla comunità e ne è una presenza essenziale e costante". Presenti alla cerimonia anche la comandante della Municipale, Francesca Muzzini, il vicecomandante Gianluca Guerra, i colleghi, la presidente del Quartiere 6 Iolanda Filippini, il presidente del Consiglio comunale Enzo Belloni e l’assessora Sara Mengucci.