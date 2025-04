Festività in arrivo: stretta sui controlli per una 'Pasqua sicura' a Pesaro

Pesaro, 19 aprile 2025 – Controlli rafforzati in vista del ponte pasquale sul territorio Pesarese. Si è tenuta ieri in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Vice Prefetto Vicario Antonio Angeloni. Al tavolo hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante della Capitaneria di Porto, quello dei Vigili del Fuoco, il dirigente della Polizia Stradale, i rappresentanti della Provincia, dei Comuni di Pesaro, Urbino e Fano, dell’Anas e del servizio 118.

Nel corso dell’incontro è stato definito il piano per una “Pasqua sicura”, con lo scopo di prevenire situazioni di rischio o pericolose durante i giorni di festa visto l’attuale contesto nazionale e internazionale “delicato” che impone un rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e vigilanza sul territorio. In particolare, saranno intensificati i controlli nei luoghi considerati più sensibili, come chiese, località turistiche e centri storici.

L’attenzione è stata posta anche sulla necessità di installare barriere dissuasive o altri strumenti di sicurezza passiva per proteggere le aree ad alta frequentazione e garantire ai cittadini una fruizione in piena sicurezza. Sul fronte della viabilità, in vista dell’aumento del traffico soprattutto lungo le principali arterie extraurbane, saranno attivati servizi coordinati di controllo per prevenire e sanzionare le violazioni al codice della strada. È stato inoltre definito un piano congiunto di intervento per le emergenze sanitarie, con il potenziamento delle attività di soccorso da parte del 118, dei Vigili del Fuoco e delle strutture sanitarie del territorio, in previsione di un possibile incremento delle richieste di assistenza.

Infine, massima allerta anche su eventuali raduni non autorizzati, come i “rave party”. Le forze dell’ordine monitoreranno costantemente il territorio per intercettare sul nascere segnali di organizzazione e prevenire situazioni che possano mettere a rischio l’ordine pubblico.